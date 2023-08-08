“ازالات جدة” خريطة جدة الذكية للهدد 2023.. والأماكن التي ستُزال في السعودية 1445

خريطة جدة الذكية للهدد تعرضها الأمانة الخاصة بالمحافظة، وهذا حيث أن كل مدينة في المملكة تمتلك أمانة خاصة بها تعمل على توضيح وإعلان كل التفاصيل المتعلقة بقرار الإزالة للمناطق والأحياء العشوائية، ولقد ذكرت أمانة جدة الخريطة الذكية للهدم بالإضافة إلى توضيح أسباب إزالة العشوائيات وكيف يتم تقديم طلب الحصول على التعويض وغيرها من المعلومات.

خريطة جدة الذكية للهدد

أعلنت أمانة جدة في السعودية عن المناطق العشوائية والأحياء التي سيتم إزالتها ضمن قرار تطوير المملكة 2030 وهذا في خريطة جدة الذكية للهدد، حيث قامت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الأمانة بتحديد المناطق والأحياء العشوائية التي تتطلب إزالة عبر مخطط بياني بجانب تمثيل للمخطط خريطة إلكترونية وضحت كل مواقع وأماكن الهدم، وهذا أمر سهل الكثير على السكان حيث يمكنهم الإطلاع على المواقع الخاصة بالإزالة والهدم بمجرد مشاهدة الخريطة من هنا.

أسباب إزالة العشوائيات في جدة

توجد العديد والكثير المناطق والأحياء التي تم بنائها من دون تقديم أي مخططات عمرانية منظمة وبالتالي تعد الحياة داخل تلك المناطق والأحياء غير مناسبة للمواطنين نظرًا لتفشي مشكلات مثل نقص الخدمات والفقر وغيره كالآتي: