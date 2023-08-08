pdf نتائج سادس اعدادي دور اول 2023.. وابط استخراج نتيجة السادس الإعدادي عبر موقع وزارة التربية العراقية

لينك نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ من ضمن ما يتساءل عنه الطلاب في العراق وهذا مع اقتراب إعلان النتائج، حيث يعتبر الكثير منهم ومن أولياء أمورهم هذه المرحلة من ضمن أهم المراحل التعليمية نظرًا لأنها تمنح الطالب فرصة للحصول على مكان بالمرحلة الثانوية وبالتالي البدء في عملية التخطيط للمستقبل الأكاديمي والمهني الذي يطمح به.

نتائج سادس اعدادي دور اول

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخرًا عن إتاحة رابط للحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي سواء الأدبي والعلمي لعام 2023 والذي يتم الانتقال له من هنا، والجدير بالإشارة أن ذلك الرابط يتعلق بموقعها الإلكتروني الرسمي، وبجانب هذا وفرت إمكانية التحقق من الدرجات والاستعلام عنها فور ظهورها من خلال موقع نتائجنا لكونه إحدى المواقع الرسمية المعتمدة.

موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي 2023

يتوقع إعلان نتائج السادس الاعدادي 2023 بالأيام القليلة المقبلة وهذا وفقًا لما تم إصداره من قبل وزارة التعليم العراقية، حيث وضحت بأن عملية رصد درجات وتدقيق النتائج قد شارفت على الانتهاء وبالتالي يتبقى فقط اعتماد النتائج عبر الوزير ثم بعد ذلك تحميلها على المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2023

ضمن ما تم ذكره من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق هو إمكانية الاستعلام والتحقق من نتائج السادس الاعدادي 2023، وهذا حيث حرصت على أن تسهل إمكانية معرفة الطلاب للنتائج لذلك قدمت طريقة يمكن من خلالها التعرف عليها عبر موقعها الإلكتروني وأخرى من خلال موقع نتائجنا كالآتي: