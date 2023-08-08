خطوات استعلام نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الاول 2023 موقع نتائجنا mlazemna

نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الاول 2023، يعيش الطلاب حالة من القلق والتوتر بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وهذا ما جعل عمليات البحث تتزايد عن رابط نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الأول …..

نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الاول 2023

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 الذي يعد من أهم المراحل التعليمية في عمر الطالب، ويسعى فيها الطالب أن يحصد أعلى الدرجات حتى يتمكن من الالتحاق بالجامعة التي يفضلها.

حيث أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي، والتي استمرت لحوالي 10 أيام وأعلنت الوزارة على الفور البدء في أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات حتى تتمكن من الإنتهاء والإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن.

وكان الدكتور “نعيم العبودي” الذي يشغل منصب وزير التعليم العراقي قد أكد خلاال حوار له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة انتهت من رصد وتجميع الدرجات ورفعها علىالموقع الرسمي للوزارة حتى تكون متاحة أمام الطلاب، وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 8 اغسطس في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت العراق، وأشار إلى أن الطالب وولي الأمر يمكنهم الاطلاع على نتائج السادس من خلال اتباع الخطوات الآتية ….

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