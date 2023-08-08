رابط تحديث بطاقة النخيل للمتقاعدين بالعراق 2023 عبر مصرف رشيد kycrasheed

يبحث الكثيرين في دولة العراق عن رابط تحديث بطاقة النخيل للمتقاعدين لكي يقومون بهذه الخطوة، حيث قام بنك رشيد العراقي بمناشدة كافة عملائه بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم نظرًا لأن هذا الشرط أساسي لكي يحصلون على موافقة البنك بخصوص طلبات السلف الذين يقومون بالتقديم عليها، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل الآخرى.

رابط تحديث بطاقة النخيل للمتقاعدين

لكي تتمكن من القيام بهذه الخطوة لابد من التوجه مباشرةً إلى هذا الرابط kycrasheed.com وادخال البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها وارفاق كافة المستندات المطلوبة فهذه الخطوة ضرورية للحصول على سلفة.

خطوات تحديث البطاقة

أوضح بنك رشيد العراق ضرورة تحديث بطاقة النخيل للمتقاعدين الراغبين في الحصول على سلفه من قبله، ولكي تتمكنون من القيام بهذه الخطوة لابد من اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بمصرف رشيد العراقي.

انقر على خانة أنا موظف متقاعد ثم حدد مكان الإقامة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

أرفق كافة المستمسكات بدقة كاملة ثم انقر على تحديث.

تطبيق مصرف الرشيد ماسترد كارد

يوفر البنك تطبيق خاص به لكي يتمكن جميع العملاء من الدخول إليه والموافقة على رسالة القبول لكي يتم إيداع المبالغ في حساباتهم حيث أنه في حالة عدم قيام العميل بهذا الإجراء خلال مدة 15 يوم سيتم إلغاء الطلب الخاص بالسلفة لذا لابد من القيام بهذه الخطوة فهي إلزامية للحصول على السلفة، كما أشار البنك أنه بعد قبول قسم البطاقات وأيضًا القنوات الإلكترونية الخاصة بالطلبات السلف فإن عدم إتمام الموافقة من قبل الشخص المستفيد ستظل السلفه قيد التنفيذ فقط.