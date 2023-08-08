هأم لاصحاب عدادات الكارت” سحب الرصيد وقطع التيار عن المواطنين وزارة الكهرباء توضح

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية ضجة كبيرة بسبب بعض المنشورات التي تم تداولها بواسطة عدد من المواطنين الذين يستخدمون عدادات الكهرباء بنظام الكروت المسبقة الدفع، تلك المنشورات تشير إلى إمكانية قطع التيار الكهربائي عن هؤلاء المواطنين في نهاية كل شهر بسبب نفاد رصيد الكهرباء في الكارت، حيث يتم سحب رصيد الكهرباء المتبقي في الكارت من قبل وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها.

توضيح المعلومات من مصادر موثوقة

أكدت هندسة كهرباء التحرير، قطاع السادات، الشؤون التجارية، أن هذه الادعاءات غير صحيحة ونفت الشركات التابعة لوزارة الكهرباء أنها تقوم بسحب الرصيد المتبقي في الكارت نهاية كل شهر، وبالتالي لا يتم قطع الكهرباء حتى يتم إعادة شحن العداد.

عملية الشحن ونظام الحساب

توضح الشركة أن طريقة الحساب تعتمد على أسعار استهلاك الكهرباء المحددة، ولا تتأثر بتوقيت الشحن، فالرصيد قابل للنفاد في أي وقت، ويجب شحنه قبل نهاية الشهر لضمان استمرارية التيار الكهربائي.

تأجيل الشحن للشهر الجديد

من الجدير بالذكر أن الرصيد المتبقي في العداد قد يتم نقله إلى الشهر الجديد تلقائيًا، مما يتيح للمستخدم تأجيل عملية الشحن حتى بداية الشهر الجديد،مما يساهم في توفير الرصيد وتأجيل الشحن الجديد.

عدم الخصم إلا للمستحقات

أوضحت الشركة إلى أنه لا يتم خصم أي مبالغ من العداد نهاية الشهر إلا المستحقات الفعلية على المستهلك.