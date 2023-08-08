إليكم …. تنسيق كليات المرحلة الأولى 2023 علمي و أدبي tansik.egypt.gov.eg

تنسيق كليات المرحلة الأولى 2023 علمي و أدبي، كلمة من أكثر الكلمات التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة بعد أن تم انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 وذلك يوم السبت الموافق 5 أغسطس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تنسيق كليات المرحلة الأولى لطلاب شعبة علمي وأدبي وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت عن مدة تنسيق المرحلة الأولى والتي بدأت في 5 أغسطس وتستمر حتى 9 اغسطس الجاري والمقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023.

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة

حيث يمكن للطلاب الدخول على رابط موقع تنسيق الثانوية العامة من خلال جهاز الكمبيوتر أو من خلال الذهاب إلى إحدى المعامل الموجودة في المعاهد والجامعات المصرية، حيث يقوم الطلاب بالتسجيل في المرحلة الأولى للتنسيق والتي تقبل من 362 درجة للشعبة العلمية، و 342 درجة للشعبة الهندسية، ومن 289.5 درجة للشعبة الأدبية وذلك من يوم السبت حتى غداً الأربعاء، وإليكم الخطوات …

الدخول على موقع تنسيق الكليات 2023.

كتابة رقم جلوس الطالب والرقم السري.

لكل طالب ساعة واحدة فقط حتى يتمكن من ترتيب قائمة التنسيق وذلك منعاً للتلاعب بالبيانات.

يجب على الطالب الاحتفاظ بالرقم السري وعدم الإعلان عنه لأحد.

على الطالب أن يقوم بكتابة 75 رغبة.

ثم يقوم بالضغط على تسجيل الرغبات، ويحتفظ بنسخة من الرغبات للرجوع إليها في أي وقت ممكن.

يتم فتح باب المعامل لاستقبال الطلاب بداية من الساعة 09:00 صباحاً حتى الساعة 03:00 عصراً.

يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق من خلال جهاز الكمبيوتر الشخصي على مدار اليوم.

تنسيق كليات المرحلة الأولى 2023

تنسيق كلية الطب البشري ٩٢ %

تنسيق كلية طب الأسنان ٩١%

تنسيق كلية العلاج الطبيعي ٩٠،٥%

تنسيق كلية الصيدلة ٩٠،١%

تنسيق كلية هندسة البترول ٩٠%

تنسيق كلية الطب البيطري ٨٩%

تنسيق كلية العلوم ٨٨%

تنسيق كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ٨٨%

تنسيق كلية التربية ٨٨%

تنسيق كلية الهندسة ٨٢%

تنسيق كلية الإداب ٧٧%

تنسيق كلية التجارة ٦٥%

تنسيق كلية الحقوق ٦٢%.

تنسيق الكليات العسكرية 2023 -2024