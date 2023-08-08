الحكومة تُعلن رسميًا قانون العمل الجديد.. الخروج على المعاش في سن الـ 60 عامًا وتخفيض فترة العمل لـ 7 ساعات

يعد قانون العمل الجديد، من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من الموظفين والعاملين في الدولة، حيث إنه يهدف لتعزيز المستوى الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، حيث يختلف قانون العمل من دولة إلى أخرى وفقًا لنظام العمل والقوانين المعمول بها في هذه الدولة، فضلاً عن أن الهدف منه تعزيز الاستقرار في سوق العمل والمساهمة في توفير حياة كريمة ورعاية اجتماعية لجميع المواطنين، وهو ضمن الإطار القانوني الذي يحافظ على جميع مستحقات الموظفين والعاملين في الدولة، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على أهم مميزات قانون العمل.

مبادئ قانون العمل الجديد

جاءت أهم مبادئ وضوابط قانون العمل الجديد والأساسية وفقًا للنحو التالي:-

يتم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا لأداء الموظف داخل مجال عمله، ويتم الحصول عليها بشكل شهري.

تحديد ساعات العمل وفقًا لقانون العمل الجديد، وذلك من بداية الأسبوع إلى نهاية، إضافة إلى الحد الأقصى لعدد ساعات العمل، والوقت الإضافي الذي يعمل فيه.

يتضمن قانون العمل الجديد، جميع الإجازات الرسمية والاستثنائية الذي يتم إعطاءها لكافة العاملين في الدولة.

يحمي قانون العمل جميع الموظفين من مختلف الجنسيات وفقًا لعرقهم وديانتهم و أي سمة أخرى.

مميزات قانون العمل الجديد

من أهم المميزات التي يقدمها قانون العمل الجديد لجميع العاملين في الدولة، هو تحديد سن بلوغ المعاش القانوني الذي يتم تحديده من قبل الجهة الذي يعمل بها الموظف، فضلاً عن أن التحديد الرسمي لسن المعاش يبلغ 60 عامًا، ليتم خروجه المعاش، وكذلك تخفيض ساعات العمل إلى 7 ساعات في اليوم.