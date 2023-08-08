موقع نتائجنا 2023.. استعلام الان عن نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf
تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الدور الأول لامتحانات الصف السادس الإعدادي لعام 2023 بالاستعانة برقم الامتحان في جميع المحافظات العراقية ،ز ستتاح هذه النتائج للجميع عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية على الإنترنت وموقع “نتائجنا الوزاري” خلال الأيام القليلة القادمة، ،و ستكون الملفات المتاحة للتنزيل في شكل ملفات PDF، حيث ستحتوي على أسماء جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الصف السادس الإعدادي العلمي والأدبي في جميع المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال، سنقدم لك رابط موقع وزارة التربية للاطلاع على نتائج الدور الأول لامتحانات الصف السادس الإعدادي لعام 2023 برقم الامتحان في محافظات مثل بابل وميسان والبصرة وديالى ونينوى وصلاح الدين، وذلك عبر ملفات PDF المتاحة برقم الامتحان في جميع المحافظات.
نتائج السادس الاعدادي 2023 بالرقم الامتحاني
وفقًا لمصادر تربوية موثوقة، فإن نتائج الدور الأول لامتحانات الصف السادس الإعدادي لعام 2023 في العراق تشير إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة النجاح بالمقارنة مع الأعوام السابقة،وبعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق لجميع أوراق الامتحان الخاصة بالطلاب والطالبات، تمكن العديد منهم من تحقيق النجاح في امتحانات الصف السادس الإعدادي،وتعكس هذه النتائج الجهود الكبيرة التي بذلتها الطلاب والمعلمون في مواجهة التحديات وتحقيق تقدم ملحوظ في مستوى الأداء التعليمي.
رابط نتائج السادس الاعدادي 2023
يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي بسهولة تامة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان، فقط قم باتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- ابحث عن موقع “نتائجنا” الإلكتروني.
- انقر على رابط “نتائج الطلاب” على الموقع الإلكتروني.
- انقر على أيقونة “نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول”.
- حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب وأدخل رقم امتحانه.
- انقر على أيقونة “عرض النتيجة”.
- ستظهر النتيجة مع الدرجات الكاملة للطالب.