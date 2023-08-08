لاصحاب العدادات القديمة مترجعش تندم” تنويه من وزارة الكهرباء بضرورة التوجه الي شركة للكهرباء فوراً

تسعى وزارة الكهرباء بجدية لنشر الوعي والثقافة بين المواطنين حول أهمية التصرف السريع في مشكلات عدادات الكهرباء القديمة، وتهدف هذه الجهود إلى حماية سلامة المواطنين وتجنب أي تبعات قانونية نتيجة تجاهل مشكلات تلك العدادات.

تعليمات وزارة الكهرباء

شددت إحدى صفحات وزارة الكهرباء المعنية المواطنين على الانتباه والتصرف الفوري في حالات الطوارئ المحتملة وينصح أصحاب العدادات القديمة بزيارة إدارة الكهرباء فورًا لإصلاح أي خلل قد يظهر، هذا التنبيه يهدف إلى توجيه المواطنين للتبليغ عن أي مشكلة قد تؤثر على الكهرباء، حفاظًا على سلامتهم ومنعًا لأي تبعات محتملة.

مشكلات العدادات القديمة

تعاني العدادات الكهربائية القديمة من مجموعة من المشكلات التي تؤثر على دقة قراءاتها، ينتج عن هذه المشكلات عدم تسجيل الاستهلاك الفعلي للكهرباء، مما يجعل من الصعب تحديد القيمة الدقيقة للاستهلاك ودفع المبالغ المستحقة في فواتير الكهرباء.

حل مشكلة العدادات القديمة

تعمل وزارة الكهرباء جاهدة على حل تلك المشكلات من خلال استبدال العدادات القديمة بأجهزة حديثة ومحدثة، هذه الأجهزة الجديدة تسعى للتغلب على المشكلات الشائعة مثل ثبات مؤشر العداد وعدم تسجيل الاستهلاك الفعلي للكهرباء، مما يمكن من دقة أكبر في قراءات الاستهلاك وتفادي المشكلات السابقة.

كيفية التبليغ عن عطل العداد

توفر وزارة الكهرباء علامات تشير إلى وجود مشكلة في العداد الكهربائي، والتي يجب متابعتها بعناية، على سبيل المثال إذا لاحظ المستهلك أن مؤشر العداد توقف أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية، ينصح بالابلاغ عن العطل فورًا لإجراء الصيانة اللازمة، كما يجب الإبلاغ عن أي تغيرات في قراءات الاستهلاك السابقة.

كيفية تصليح العدادات القديمة

في حالة اكتشاف مشكلة في العداد، يجب على المستهلك اتباع الخطوات التالية: