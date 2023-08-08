“هتصرف العيش بعد كدا براحتك” وزارة التموين كارت العيش الجديد اكتر من 100 رغيف لغير حاملي بطاقات التموين

في إطار جهودها لتحسين الدعم الغذائي للمواطنين، أطلقت وزارة التموين سلسلة من القرارات الجديدة المتعلقة بتحديد كارت العيش الجديد، تلك القرارات أثيرت حولها تساؤلات كثيرة من قبل الأفراد الحاصلين على بطاقات التموين الجديدة، وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجه الوزارة لتوفير سعر مناسب لمادة الخبز، والتي تعتبر أساسية في وجبات اليومية للمواطنين.

تهدف هذه القرارات إلى تحقيق أهداف متعددة، أبرزها توفير سعر معقول للخبز للمواطنين، وتحقيق توفير الوقت والجهد في عملية شراء الخبز. تسعى الوزارة إلى تقليص التكاليف المرتبطة بتوزيع الخبز وضمان توزيعه في مواعيده المحددة، مما يمكن المواطنين من الاستفادة الأمثل من هذه الخدمة.

كارت العيش الجديد

بموجب هذه القرارات، ستتاح للمواطنين فرصة الحصول على كارت العيش الجديد، الذي يأتي بصورة مسبقة وجاهزة للاستخدام. هذا الكارت يتيح لحامله شراء الخبز بناءً على القيمة المشحونة عليه. فعلى سبيل المثال، إذا تم شحن الكارت بمبلغ معين، يستطيع المواطن شراء كميات من الخبز تعتمد على تلك القيمة.

آلية الشراء بكارت العيش الجديد

عندما يرغب المواطن في شراء الخبز، يتوجه إلى المخبز المختار ويقدم الكارت للمتجر. بواسطة جهاز مخصص، يتم إدخال الكارت وتحديد عدد الأرغفة المطلوبة، يتم خصم الرصيد المشحون على الكارت ويحصل المواطن على الخبز المطلوب.

سعر الخبز

وفقًا للمنظومة الجديدة، تم تحديد سعر رغيف الخبز على الكارت الجديد بمبلغ 75 قرشًا. يتيح هذا السعر للمواطنين الحصول على الخبز بأسعار مدعومة عند توفير رصيد على الكارت، على سبيل المثال، إذا قام المواطن بشحن الكارت بمبلغ 20 جنيهًا، يمكنه شراء 25 رغيفًا من الخبز وإذا تم شحنه بمبلغ 50 جنيهًا، يمكنه الحصول على 62 رغيفًا.

تأتي قرارات وزارة التموين بإصدار كارت العيش الجديد استجابة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم نحو توفير وصول ميسر وبأسعار مناسبة للخبز، تأمل الوزارة أن تسهم هذه الخطوة في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير بيئة مناسبة لحياة كريمة.