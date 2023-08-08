تجارة وحقوق من كام؟”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية (أدبي – علمي علوم ورياضة)

تعد مرحلة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية لشعبة الأدبي من اللحظات المهمة التي ينتظرها طلاب الصف الثالث الثانوي، ويتطلع هؤلاء الطلاب إلى إعلان نتائج القبول في الكليات للمرحلة الأولى، حيث يمكنهم بعدها التقديم للجامعات ومن المقرر أن تعلن نتائج المرحلة الأولى قريبًا وتبدأ المرحلة الثانية بعد ذلك.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

تشير مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 ادبي إلى احتمال زيادة في الحد الأدنى للقبول بنسبة حوالي 6% مقارنةً بالعام السابق، ورغم ارتفاع هذه المؤشرات يتوفر للطلاب خيارات كثيرة من الكليات، مثل كليات التجارة والآداب والحقوق والتربية.

تنسيق كلية التجارة للشعبة الأدبية

فيما يتعلق بكلية التجارة يعرض تنسيق الثانوية العامة للطلاب الذين حصلوا على درجات أقل من 289.5 درجة خيارات متاحة وهنا بعض الكليات المتاحة:

تجارة انتساب موجه مدينة السادات: الحد الأدنى 261 درجة.

تجارة انتساب موجه أسيوط: الحد الأدنى 260 درجة.

تجارة انتساب موجه بني سويف: الحد الأدنى 260 درجة.

تجارة انتساب موجه سوهاج: الحد الأدنى 259 درجة.

تنسيق كلية الحقوق للشعبة الأدبية

بالنسبة لكلية الحقوق يوجد أيضًا عدة خيارات للطلاب، هنا بعض الكليات المتاحة:

حقوق الزقازيق: الحد الأدنى 260 درجة.

حقوق حلوان: الحد الأدنى 258 درجة.

حقوق بنها: الحد الأدنى 257 درجة.

حقوق انتساب موجه حلوان: الحد الأدنى 257 درجة.

حقوق الفيوم: الحد الأدنى 256 درجة.

حقوق أسوان: الحد الأدنى 256 درجة.

حقوق انتساب موجه الإسكندرية: الحد الأدنى 256 درجة.

حقوق انتساب موجه بنها: الحد الأدنى 255 درجة.

حقوق بني سويف: الحد الأدنى 255 درجة.

حقوق انتساب موجه عين شمس: الحد الأدنى 260 درجة.

تسجيل الرغبات

يتم التنسيق وتسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع من أي جهاز كمبيوتر، وهناك أيضًا مكاتب تنسيق في الجامعات المصرية تقدم الدعم والمساعدة وتكون هذه المكاتب متاحة للاستفسارات والدخول من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.