خبر في الجون.. اجازة سنوية بأجر كامل لهؤلاء الموظفين العاملين بالدولة فقط حسبما ورد في قانون العمل الجديد

اجازة سنوية بأجر، يُنصِّب قانون العمل أسسًا لضبط التفاعل بين موظفينا وأصحاب المشاريع، بهدف تحقيق توازن يُسهم في تحقيق توازنٍ فعّال بين حقوقهم وواجباتهم، هذا يأتي بصورةٍ خاصة فيما يتعلق بالإجازات الخاصة التي تمنح للعاملين دون الإخلال بأجورهم الوظيفية، وتمتد لمدد مُتفاوتة خلال العام ومن خلال التقرير التالي شرح تفصيلي للاجازات مدفوعة الأجر.

شروط الحصول على اجازة سنوية بأجر

يقدم قانون العمل شروط الحصول على اجازة سنوية بأجر كالتالي:

كفرصة الاستراحة والتجديد مع منح إجازة سنوية مميزة، بمجرد اكتساب سنة من الخدمة يحصل الموظف على 21 يومًا كاملة من الإجازة، وهذا العدد يرتفع إلى 30 يومًا بعد مضي عشر سنوات في خدمة الشركة، وفي حالة قضاء خدمة قصيرة تقل عن سنة، سيحصل الموظف على إجازة تتناسب مع مدة خدمته، شريطة أن يكون قد قضى ما لا يقل عن ستة أشهر في الشركة.

صاحب العمل لديه حق تحديد مواعيد الإجازات السنوية بناءً على طبيعة العمل والظروف الحالية، وتخضع قرارات القطع للإجازات لضرورات حاسمة يدفع بها مصلحة الشركة.

العامل يجب أن يلتزم باتباع مواعيد ومدد الإجازة كما يُحددها صاحب العمل، وفي حالة عدم الامتثال لهذه السياسة، يُفقد الموظف حقه في الاستفادة من الإجازة المستحقة.

يُمنح العاملون العاملون في الوظائف الصعبة أو الخطرة أو المناطق النائية أو المهام المؤثرة على الصحة، إجازة سنوية تزيد بمقدار سبعة أيام، ونود أن نؤكد أنه لا يجوز للموظف تخفيض مدة الإجازة الممنوحة.

ولكل من يبلغون من العمر 50 عامًا فأكثر، تُمنح إجازة سنوية تصل إلى 30 يومًا، بدون حساب أيام العطل والاحتفالات الرسمية.

تحويل الاجازة المرضية إلى سنوية بأجر

الإجازة المرضية تختلف عن السنوية ولكن هل يمكن حقا تحويل الاجازة المرضية إلى اجازة سنوية بأجر، إليك الضوابط: