التعليم العالي تقرر مد فترة المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات 2023 ليوم الخميس 10 اغسطس

مد فترة المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات 2023 ليوم الخميس 10 اغسطس، حيث صرح الدكتور”أيمن عاشور” الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مد فترة التقديم لتنسيق الجامعات 2023 يوم آخر، وبذلك من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، وتحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً وذلك حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم واعطائهم وقت أكبر للتفكير في اختيار الكلية المناسبة دون التسرع أو الشعور بالقلق.

مد فترة المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات 2023

وأشار السيد عطا الذي يشغل منصب المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق أن موقع التنسيق الالكتروني سوف يستنمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى على مدار الـ 24 ساعة، من خلال الحاسب الشخصي للطالب.

وأشار إلى أنه من القرر أن تكون معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة أمام الطلاب لتقديم التنسيق الالكتلاوني من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً طول أيام فترة التنسيق.

فيما أكد الدكتور “عادل عبد الغفار” الذي يشغل منصب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، على الطلاب ضرورة استغلال الوقت وفرصة المد التي أعلنت عنها الوزارة ليتمكن الطالب من تسجيل رغباته على موقع التنسيق الالكتروني من خلال رابط التنسيق الالكتروني من هنا ، والتسجيل متاح لطلاب المرحلة الأولى بحد أدنى 362 درجة للشعبة العلمية و 342 درجة للشعبة الهندسية و 289.5 درجة للشعبة الادبية)

خطوات التقديم في المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات 2023

ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الالكتروني لتنسيق الجامعات 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية .