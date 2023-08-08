كلها كام يوم.. موعد اجازة مولد النبوي الشريف 2023 بأجر كامل للموظفين بالقطاعين “الخاص + العام”

تتوجه أنظار العاملين في القطاعين الحكومي والخاص نحو موعد اجازة المولد النبوي 2023، والتي تندرج ضمن قائمة الإجازات الرسمية لهذا العام، في يتيح موقع البديل باب الاستعراض لمتابعيه، حيث يقدم توقيت إجازة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى تسليط الضوء على الاجازات المتبقية من العام، من خلال التقرير التالي حكم الاحتفال به وأفضل العبادات خلال هذا اليوم.

موعد اجازة مولد النبوي

بينما تمر الأيام على موعد مميز حيث يتجدد عهدنا مع إجازة المولد النبوي في يوم الأربعاء، الثاني عشر من ربيع الأول والمُوافق للسابع والعشرين من سبتمبر عام 2023، تأتي هذه المناسبة المهمة بإعلان رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على موعد اجازة مولد النبوي، إذ يمتزج فيه الفرح والعبادة لدى المسلمين حول العالم، تتزين الأرجاء بالاحتفالات بمولد النبي الكريم وتنطلق الاحتفالات الخاصة بهذا اليوم من خلال البث المباشر من المساجد بالقرآن والذكر وتنويعها بمسيرات رائعة، فيما يتفتح موكب الاحتفال بأناشيد نبوية تمتزج بروحانية تحمل تاريخاً عريقاً وهوية عميقة.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

كحال الأعوام السابقة يتجدد النقاش في هذا التوقيت من السنة حول جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ومدى تأليفه مع الشريعة، تعليقًا على هذا الجدل، أفصحت دار الإفتاء المصرية في صفحتها الإلكترونية بأن احتفالنا بالمولد النبوي 2023 يمثل احترامًا وفرحًا بالنبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله، وإيمانًا بشرعيته، يُؤكدون أن الفرح بهذا الحدث هو جزء من محبتنا للنبي، والتي تمثل ركنًا من أركان إيماننا.

وبالنسبة لطبيعة الاحتفال، تشمل تجمع الناس للذكر والإنشاد بثناءٍ على النبي، وأيضًا تقديم الطعام كصدقة لله، وصيام وقيام الليل، إلى جانب تذكيرنا بالله تعالى.