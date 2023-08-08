كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة 2023 molsa.gov.iq منصة مظلتي

تعمل الرعايه الاجتماعية على توفير الدعم لكل من الأسر الفقيرة والمحتاجة وانها تعمل على تحسين الحياة المعيشية وينتظر المستفيدون التعرف على أسماء المشمولين بهذه الوجبة ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة

حيث الهدف من تقديم الدعم من الرعاية الاجتماعية العمل على تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة بل انها تعمل على المساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين جودة حياتهم.

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الاستعلام عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية

يمكن لجميع الأسرة مشمولة بالدفعه الاستعلام عن الاسماء المشمولة من خلال اتباع الخطوات التالية: