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كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة 2023 molsa.gov.iq منصة مظلتي
تعمل الرعايه الاجتماعية على توفير الدعم لكل من الأسر الفقيرة والمحتاجة وانها تعمل على تحسين الحياة المعيشية وينتظر المستفيدون التعرف على أسماء المشمولين بهذه الوجبة ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة
حيث الهدف من تقديم الدعم من الرعاية الاجتماعية العمل على تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة بل انها تعمل على المساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين جودة حياتهم.
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الاستعلام عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية
يمكن لجميع الأسرة مشمولة بالدفعه الاستعلام عن الاسماء المشمولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتى الالكترونية.
- اختيار زر إرسال طلب المتعلق من خلال منصة مظلتي العراقية.
- تحديد الرعاية الاجتماعية من بين الخيارات المتاحة.
- ثم يتم اختيار الدفعة.
- كتابة البيانات المطلوبة بدقة، مع مراعاة كتابة تاريخ الميلاد بشكل صحيح.
- يتم النقر على زر استفسار عن الأسماء المشمولين المقدم من الرعاية الاجتماعية
- سيظهر الملف الخاص بأسماء المشمولين.
- يمكننا تحميل الملف للاطلاع على الأسماء المشمولة بالدفعة الخامسة.
- من ضمن الفرض التي تمنح فرصة للأسر المحتاجة لتحسين أوضاعها المعيشية وضمان حياة كريمة و يمكن للمجتمع العراقي أن يتطلع إلى مستقبل أفضل وحياة افضل بسبب الدعم المقدم ولذلك تم القيام بمنصة مظلتي للقيام بهذه الخدمة بسهولة.