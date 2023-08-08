مفيش فيها هزار دي.. 100 جنيه غرامة يومية لأصحاب العقارات في هذه الحالات طوعًا لقانون البناء الجديد

100 جنيه غرامة يومية لأصحاب العقارات، يحمل قانون البناء الموحد مجموعة متنوعة من الإلتزامات التي يجب على ملاك العقارات تنفيذها، وهذا بهدف ضمان تحقيق معايير السلامة الإنشائية للمبنى، تلك الإلتزامات تأتي من خلال اتباع الشروط المحددة في القانون، وذلك من أجل ضمان تجهيز وتشييد المباني بشكل يتماشى مع متطلبات السلامة.

100 جنيه غرامة يومية لأصحاب العقارات

يتم فرض عقوبة مالية على مالكي العقارات الذين يخالفون حكم المادة 62 من القانون الموحد للبناء، تكون هذه العقوبة 100 جنيه غرامة يومية لأصحاب العقارات، وتتضاعف هذه الغرامة حسب عدد أيام التجاوز لتصل إلى 3 آلاف جنيه في كل شهر، تأتي هذه العقوبة نتيجة لارتكابهم مخالفات للقانون الموحد للبناء.

وينص القانون في المادة 62 على أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ الأعمال التي تمت بموجب الترخيص، يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية للمبنى تجيز استخدامه للإشغال، تشهد هذه الشهادة أن تنفيذ الأعمال تم بمطابقة ترخيص البناء والقوانين المنظمة وأحكام القانون الموحد للبناء ولوائحه التنفيذية، ويتم تقديم هذه الشهادة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، مرفقة بنسخة معتمدة من الرسومات التي تم تنفيذها عمليًا من قبل المهندس المشرف.

التصالح في مخالفات البناء

تكون الفترة المسموحة لتقديم طلبات التصالح في غضون ستة أشهر من تاريخ البدء في تنفيذ اللوائح التنفيذية المتعلقة بالقانون، يجب توجيه هذه الطلبات إلى الجهة الإدارية ذات الاختصاص حسب الحالة والوحدات المحلية.