رابط استعلام عن نتيجة التقديم في الأزهر للصف الأول الابتدائي 2023 بوابة الازهر التعليمية بالرقم القومي azhar.eg

يمكننا الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 من خلال الدخول على موقع الازهر الشريف حيث ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط استعلام عن نتيجة التقديم في الأزهر للصف الأول الابتدائي.

الاستعلام عن نتيجة التقديم في الأزهر للصف الأول الابتدائي

صرحت مؤسسة الأزهر الشريف عن كيفية الاستعلام عن تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري من خلال الاتي.

يتم الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

اختيار أيقونة نتائج طلاب نقديم الطلاب الجدد.

ثم يتم اختيار الصف الأول الابتدائي.

كتابة الرقم القومي للتلميذ المتقدم.

يتم الضغط على كلمة عرض نتائج طلب التقديم.

تظهر فى نهاية الخطوات السابقة النتيجة.

المستندات المطلوبة للتقدم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

يوجد بعض من الاوراق التي لابد من تقدمها حتي يتم استكمال عملية القبول ومنها.

6 صور بخلفية بيضاء للتلميذ المتقدم.

البطاقة الصحية للتلميذ وصورة منها.

تقرير طبي من التأمين الصحي.

صورة بطاقة الأب والأم الشخصية.

فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي.

الدمغات اللازمة من مكتب البريد.

شهادة ميلاد الطفل.

يقدم استمارة التقديم الإلكتروني.

حافظة بلاستيكية.

اقرا ايضًا رابط استعلام نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023-2024 بالرقم القومي azhar.eg

موعد نتيجة الصف الأول الأزهري 2023

تم الاعلان من قبل بوابة الأزهر الشريف عبر موقعها الإلكتروني عن نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 خلال منتصف أغسطس الحالي وانه يتم القيام بالاستعلام عنها بشكل الكتروني بدل للتسهيل التعرف على الاسماء المقبولة.