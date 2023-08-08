رابط التقديم لمدارس الموهوبين العراق 2023-2024 والشروط والاوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن رابط التقديم لمدارس الموهوبين العراق 2023-2024التي تعد من أكثر الأمور بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب التقديم في مدارس الموهوبين وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 10 أغسطس ويستمر التقديم لمدة 10 أيام ، من خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على شروط التقديم في مدارس الموهوبين وإليكم التفاصيل….

رابط التقديم لمدارس الموهوبين العراق 2023-2024

حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب التقديم الالكتروني في مدارس الموهوبين وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية

ادخل رقم التحقق الموجود أمامك في الخانة الموضحة.

ثم ادخل على الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة.

ادخل بيانات الطالب صحيحة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

شروط التقديم في مدارس الموهوبين

أنم يكون الطالب اجتاز امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023.

أن يكون الطالب حاصل على 97% أي بمجموع لا يقل عن 582 للطلاب المسلمين، ومجموع 485 للطلاب غير المسلمين.

أن يكون الطالب حاصل على 100% في مادة الرياضيات والعلوم في الصف السادس الابتدائي.

أن يجتاز الطالب الاختبارات التحريرية التي وضعتها مدارس الموهوبين.

يسمح للطلاب الذين لا يوجد في محافظاتهم مدارس موهوبين التقدم لأقرب محافظة يوجد بها مدرسة للموهوبين.

أن يجتاز الطالب المتقدم اختبار التحصيلي في مادة الرياضيات والعلوم.

أن يجتاز الطالب اختبار الذكاء والإبداع.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس الموهوبين

يجب على ولي الأمر ملأ الاستمارة وختمها من المدرسة الابتدائية وتقديمها للموهوبين مع المستندات المطلوبة، كما يخضع الطلاب للاختبارات يوم 28 اغسطس 2023 في مقرات مدارس الموهوبين بداية من الساعة الثامنة صباحاً مع احضار الاوراق التالية..