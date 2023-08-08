قبل ماتدفع الغرامة ..رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ، تم الإعلان من قبل شركة شمال الدلتا عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023، بهدف تفادي فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين لم يقوموا بسداد فواتير الكهرباء في مناطق شمال الدلتا عام 2023.

تشمل المناطق التي ينطبق عليها فاتورة الكهرباء لشمال الدلتا عام 2023 عدة محافظات، وهي الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط ، وقد أعلنت شركة شمال الدلتا عن جميع التفاصيل المتعلقة بدفع فواتير الكهرباء لشهر أغسطس 2023.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عن طريق تنزيل تطبيق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن طريق الدخول إلى الرابط الخاص بتحميل التطبيق ، كما يمكنك التواصل مع الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب، لينكد إن، تويتر، فيسبوك وإنستجرام ، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنزيل تطبيق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال متجر جوجل بلاي على هاتفك المحمول، وذلك لتسهيل عملية تنزيل التطبيق والسماح لك بدفع فاتورة شهر أغسطس 2023 بسهولة لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023

للإستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023 ودفعها، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة الكهرباء شمال الدلتا 2023.

هناااا

2. ابحث عن خيار “الإستعلام عن فواتير الكهرباء” وانقر عليه.

3. حدد اسم المحافظة والمنطقة التي تقطن فيها.

4. قم بإدخال البيانات المطلوبة بالكامل، مثل الاسم والرقم القومي.

5. اختر طريقة الدفع التي تفضلها لسداد فاتورة شهر أغسطس.

بعد اتمام هذه الخطوات، ستتمكن من الاطلاع على فاتورة الكهرباء الخاصة بك وإتمام عملية الدفع بسهولة.