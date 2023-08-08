رابط epedu.gov.iq نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الاول 2023 ذي قار، كربلاء، نينوى وعموم المحافظات نتائجنا Pdf

صرحت وزارة التربية العراقية عن اتاحة خدمة استخراج نتائج اعتراضات الثالث متوسط دور أول 2023 في كافة المحافظات ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الاول 2023.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الاول 2023

تم الإعلان من قبل الوزارة عن انه يتيح نتائج الاعتراضات الثالث المتوسط الدور الأول في كافة المحافظات ومنها بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط، أربيل، ودهوك، وكما انها تعتبر من ضمن ما تعمل الوزارة على تقديمه للتعرف على الدرجات الصحيحة وحفظ كافة الحقوق وتم التقدم على الاعتراضات من يوم الثلاثاء 18 يوليو.

نتائج الثالث متوسط العراق

وكما ان هناك استعداد من الوزارة خلال تلك الفترة على إظهار نتائج الاعتراضات بشكل دقيق عبر موقع نتائجنا في جميع المحافظات وسيتم نشر النتائج على شكل ملف PDF يحتوي على نتائج جميع المديريات فقد اعلنت الوزارة منذ ان تم اعلان النتيجة انه يمكن للطلاب التواصل مع المدارس للحصول على المساعدة والتاكد منها.

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خطوات استخراج نتائج اعتراضات الثالث متوسط بالعراق

يمكننا استخراج النتائج الخاصة بالاعتراضات من خلال الاتي.