الآن ظهرت نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 بالاسم فقط في جميع محافظات العراق2023

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023،، زادت عمليات البحث على جوجل من خلال الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 وعن موعد ظهور نتيجة اعتراضات الثالث متوسط وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير رابط على موقعها الرسمي لسهولة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن إجراءات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط للعام الدراسي 2023 وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

ثم بعد ذلك تقوم باختيار أيقونة نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول.

ثم بعد ذلك تقوم بتحديد المدينة والمدرسة التي تدرس فيها.

ثم تقوم بكتابة رقم الامتحاني الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له بشكل صحيح.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة وسيتم ظهورها بالدرجات والمجموع الكلي والنسبة المئوية وفي حالة قبول الاعتراض تقوم بطباعة المستند كإثبات رسمي لنجاحك.

موعد اعلان نتائج الثالث متوسط 2023

بعد أن قمنا بالتحدث عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 سنقوم بالتحدث عن موعد اعلان نتائج الثالث متوسط 2023 حيث: