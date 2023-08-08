خطوات تسجيل روضة نظام نور 1445… ورابط التسجيل في رياض الاطفال والاوراق المطلوبة

يهتم عدد كبير من أولياء الأمور بالتعرف على خدوات تسجيل روضة نظام نور 1445، بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2024 وذلك من خلال برنامج نظام نور وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التاية ….

خطوات تسجيل روضة نظام نور 1445

حيث تعد مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل التعليمية للطالب والتي تعتمد فيها على أسس ومعايير دراسية تنتقل معه في كل المراحل المقبلة، وكانت وزارة التربية والتعليم السعودية قد أعلنت عن فتح باب التقديم في روضة نظام نور والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع نظام نور من هنا

اضغط على تسجيل ولي أمر جديد.

ادخل بيانات ولي الأمر .

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

اضغط على اسم المستخدم المقترح.

سوف يظهر رقم ولي الأمر .

اضغط على التالي.

سوف تظهر بيانات ولي الأمر أمامك.

املأ البيانات المطلوبة.

ادخل اسم المستخدم ثم ادخل كلمة المرور.

اضغط على تسجيل الابناء.

بعد ذلك اضغط على تسجيل طالب جديد.

كتابة رقم الهوية الوطنية، أو رخصة الإقامة للطالب.

ثم حدد صلة القرابة وتاريخ الميلاد.

قم بتحديد الصف .

ادخل بيانات الطالب .

ثم اختر الروضة المراد الالتحاق بها.

يجب الموافقة على الاقرار والتعهد بصحة البيانات.

الاوراق المطلوبة للتقديم