“Toyor Aljanah” تردد قناة طيور الجنة 2023 على النايل سات

يعتبر تردد قناة طيور الجنة للأطفال من أكثر الترددات التي يبحث عنها كل بيت مسلم، حيث أنها تحرص على تعليم الأطفال شتى أمور حياتهم من خلال الأناشيد والأغاني، فهدفها الأول هو ترسيخ القيم الأخلاقية في ذهن الأطفال وتعليمهم أمور دينهم، وتمكنت من خلال محتواها المتنوع جذب الكثير من المتابعين لها في العديد من الدول، وخلال مقالنا سنتطرق حول تردد طيور الجنة 2023 للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة

بعد عودة قناة طيور الجنة للأطفال من جديد، حرصت إدارة القناة على توفير ترددها عبر القمرين الاصطناعيين نايل سات وعرب سات، وذلك لتتمكن من بث ما تعرضه للصغار المسلمين في نطاق واسع وحتى تكون في كل بيت عربي، ويبث محتواها في الدول العربية وخارجها، حيث أن محبيها دائمًا ما يبحثون عنها، ويمكنك تحميلها على الريسيفر الخاص بك من خلال تردد قناة طيور الجنة 2023 التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11258).

الاستقطاب: (h) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (HD).

ويمكن إضافتها على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الآتي:

التردد: (11315).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

نبذة عن قناة طيور الجنة

تعد قناة طيور الجنة كيدز من أهم قنوات الأطفال، والتي عملت ضجة كبيرة منذ نشأتها، فهي من القنوات التي تتمكن من التأثير على الطفل وتعليمه القيم التي تريدها من خلال محتواها الذي تقدمه بطريقة محببة للأطفال، وتميزات طيور الجنة بالمميزات التالية: