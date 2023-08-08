“حمل في 5 ثوان فقط” الآن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 العراق .. جميع المشمولين في منصة الحماية مظلتي

استمر بحث المواطنين حول التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 العراق فهم قاموا بتقديم طلب للحصول على هذا الدعم المقدم من برنامج الرعاية الاجتماعية العراق، ويرغبون في التعرف على نتيجة هذا الطلب، حيث إنهم يريدون أن يتعرفوا على قبول أو رفض الطلب الخاص بهم، ومن الجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قامت بتوفير الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن هذه الأسماء التي تم شمولها في برنامج الرعاية الاجتماعية العراق، لهذا فسوف نرفق لكم تلك الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن هذه الأسماء في السطور القادمة.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

عدد لا يحصى من المواطنين في العراق يريدون أن يستعلموا عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 العراق ، وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير هذه الخطوات، وهي كما يلي:

الذهاب لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، من هنا.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر رقم الوجبة.

انتقي عبارة “تنزيل أسماء الرعاية”.

ابحث عن اسمك.

رابط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق رابط يتم عن طريقه الاستعلام عن تلك الأسماء التي تم شمولها في برنامج الرعاية الاجتماعية لتحصل على الدعم، إذ إن هذا الرابط يقوم بتسهيل عليهم العديد من الأور التي تتعلق بالاستعلام عن تلك الأسماء، وذلك بدلًا من الذهاب لمقر الوزارة للاستعلام عنها، فما عليك سوى الدخول على هذا الرابط الإلكتروني المرفق من جانب الوزارة، ومن ثم اتباع الخطوات اللازمة التي تتعلق بالاستعلام عن الأسماء.