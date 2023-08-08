قرار هام وعاجل من الحكومة لجميع الموظفين بشأن رفع سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة الغير متوقعة

خبر سار لموظفي جمهورية مصر العربية في القطاع العام، حيث أعلن مجلس النواب المصري خلال جلسته الأخيرة على الموافقة عن تعديل جديد في قانون التأمينات والمعاشات المصري، حيث تم تعديل سن التقاعد القانوني أو ما يُسمى بسن المعاش حيث سيتم رفعه لـ 65 عام ولكن بشكل تدريجي، لذا سنتطرق لتوضيح رفع سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة تعرف على التفاصيل خلال السطور القادمة.

رفع سن المعاش

يتساءل الكثيرين حول موعد تطبيق رفع سن المعاش في جمهورية مصر العربية ويُمكننا الرد على هذا الاستفسار أن هذا القرار سيتم بشكل تدريجي بدءً من شهر يوليو عام 2040 وسوف يشمل عدد كبير من العاملين سواء داخل أراضي جمهورية مصر العربية وخارجها وليس العاملين بالأجهزة الأدارية بالدولة كما انتشر مؤخرًا بين المواطنين، وسيتم رفع سن المعاش وفقًا للآلية التالية:

بداية من شهر يوليو القادم لعام 2032 سيتم رفع سن التقاعد لـ 61 عام.

وبعد ذلك في يوليو عام 2034 سيتم رفعه إلى 62 عام.

أما بحلول عام 2036 سيتم رفع سن التقاعد لـ 63 عام.

وفي عام 2038 سيتم رفع سن التقاعد لـ 64 عام.

أخيرًا سيتم رفع سن التقاعد إلى 65 عام 2040.

سن التقاعد للقطاع الخاص

عقب صدور قرار رفع سن المعاش للموظفين الحكومين سواء خارج أو داخل الدولة، بدأ البحث من قبل العاملين في القطاع الخاص عن سن التقاعد بالنسبة لهم وجاء الرد من قبل الجهة المسؤولة أنه يجب أن يصل لـ 60 وقد يُمكنه الحصول على المعاش بعد عُمر الـ 60 ولكن بشرط قدرته على العمل ووفقًا لتحديد الجهة التي يعمل بها.