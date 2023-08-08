ظهرت بشكل رسمي الآن على رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني  2023

استخراج نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني، يترقب طلاب الصف السادس الاعدادي وأولياء الأمور في العراق إعلان كافة نتائج الامتحانات، حيث يثار تساؤلاتهم عن طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث تستمر لجان التصحيح حتى الوقت الحالي بتصحيح كافة الدفاتر الامتحانية للطلاب وسيتم اعلان النتائج في منتصف شهر أغسطس الجاري.

استخراج نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير رابط على موقعها الرسمي لسهولة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في حين ظهورها وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

سيتم ظهور العديد من الخدمات تقوم باختيار خدمة نتائج السادس الاعدادي 2023.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة تنزيل النتائج.

ثم بعد ذلك تقوم بتحديد القسم والمدرسة الذي تدرس بهم.

ثم بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الامتحاني الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له بشكل صحيح.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة عرض النتائج.

نتائج السادس الاعدادي الدور الأول موقع نتائجنا

يعمل موقع نتائجنا بمتابعة مستمرة لنشر كافة نتائج امتحانات الصف السادس الاعدادي ويمكنك تنزيل النتائج عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالتوجه إلى موقع نتائجنا من خلال الرابط https://results.mlazemna.com/

ثم بعد ذلك تقوم باختيار مديرية التربية التي تنتمي إليها.

ثم تقوم بتحديد التخصص سواء كان علمي أو أدبي والمدرسة التي تدرس بها.