“الآن” جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 وجميع القنوات الناقلة للمباريات

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023، قام الاتحاد العربي لكره القدم بالإعلان عن مواعيد مباريات البطولة العربية 2023 وذلك يطلق عليها بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، وقام الاتحاد العربي لكره القدم بالتأكيد على انطلاق البطولة من مرحلة المجموعات وذلك بداية من يوم 27 يوليو المقبل وحتى منتصف شهر أغسطس في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في منطقة أبها والطائف والباحة.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023

يثار تسأول الكثير من الناس المحبين لكره القدم عن جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 حيث:

الشرطة ضد السد: يوم السبت الموافق 5 أغسطس الساعة 18:00 في ملعب الأمير سلطان، النتيجة فوز الشرطة.

الهلال ضد اتحاد جدة: يوم السبت الموافق 5 أغسطس الساعة 21:00 في ملعب الملك فهد بالطائف، النتيجة فوز الهلال.

النصر ضد الرجاء: يوم الأحد الموافق 6 أغسطس الساعة 18:00 في ملعب الأمير سلطان بأبها، النتيجة فوز النصر.

جدول مباريات دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية

بعد أن قمنا بالتحدث عن جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 سنقوم بالتحدث عن جدول مباريات دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية حيث:

السد القطري ضد الوداد المغربي : يوم الخميس 27 يوليو الساعة 16:00 في ملعب مدينة الأمير سلطان بأبها.