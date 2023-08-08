استقبل الآن .. تردد قناة SSC أس أس سي الرياضية السعودية على جميع الأقمار الصناعية 2023

تزايد البحث عن تردد قنوات SSC الرياضية السعودية على نايل سات، حيث تُعتبر هذه القنوات من بين أبرز القنوات الرياضية السعودية التي تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين في العالم العربي، تقوم قنوات SSC الرياضية بنقل العديد من المباريات الرياضية السعودية والبطولات القارية والمحلية بشكل حصري من خلال تسع قنوات متميزة تابعة لها.

تردد قناة SSC

عشاق متابعة الرياضة يبحثون عن تردد قناة SSC السعودية الرياضية وبالأخص من يحبون متابعة رياضة كرة القدم السعودية.

حيث أنها إحدى القنوات الشهيرة التي حصلت على حقوق البث رسميًا لدوري روشن، وهو الدوري المميز التي تشتهر به المملكة العربية السعودية، ويتمكن الجميع من مختلف أنحاء العالم متابعة تلك القناة عن طريق الترددات التي سنذكرها خلال الفقرات المقبلة.

وفيما يلي ترددات قنوات SSC عبر مختلف الأقمار الصناعية:

قمر نايل سات:

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

قمر عرب سات:

نقوم بعرض تردد قناة SSC السعودية الرياضية الان على القمر الصناعي عرب سات، وذلك لكي يتمكن الجميع من متابعتنا عبر مختلف الأقمار الصناعية التي تستخدمونها، وإليكم البيانات كاملة:

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

الاستقطاب: عمودي.

قمر الصناعي بدرسات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو ¾.

الاستقطاب: عمودي.

عليك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد المناسب حسب القمر الصناعي الذي تستخدمه، لتتمكن من متابعة بطولة كأس العرب للأندية 2023 ومشاهدة مباراة الزمالك ضد النصر السعودي والعديد من المباريات الرياضية الأخرى التي ستُبث على قنوات SSC.