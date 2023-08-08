مبروك عليك!! ظهرت حالًا خلاص نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم والرقم الامتحاني

ينتظر الآلاف من الطلبة والطالبات ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 ،وذلك فور انتهائهم من الامتحانات في جميع محافظات العراق في الأيام القليلة القادمة ،جميع الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون تلك النتيجة على أحر من الجمر فتعتبر تلك النتيجة تحديد مسيرتهم التعليمية ،فإنهم يريدون التفوق وبجدارة في تلك الامتحان وأن تكون النتيجة مرضية لكافة الطلاب والطالبات ،وذلك لما أبذلوه من جهود عظيمة طوال العام يدرسون دون كلل ولا ملل سعيا في الامتياز والتفوق ،لهذا السبب تزداد معدلات البحث حول نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ .

نتائج السادس الاعدادي 2023

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإيضاح بعض المعلومات المتعلقة بنتائج السادس الاعدادي ،على أن عمليات التصحيح مازالت مستمرة إلى تلك اللحظة ولم يتم الانتهاء منها بعد وأنه عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والانتهاء أيضا من رصد الدرجات ،سيتم بعدها صدور قرار ينص على موعد محدد للإعلان عن نتيجة السادس الاعدادي٢٠٢٣.

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول ٢٠٢٣

قامت وزارة التربية العراقية بتقرير عن أن عمليات التصحيح مستمرة إلا تلك اللحظة ولم يتم الانتهاء بعد من عمليات رصد الدرجات وأيضا لم يتم اي تصريح ينص عن موعد محدد للإعلان عن النتيجة ،فإن عملية التصحيح تحتاج المزيد من الوقت من أجل الدقة وعدم الوقوع في أي خطأ في شتي المحافظات ،تحرص وزارة التربية والتعليم على طلابها فلذلك تقوم بعمل مكثف جدا من أجل الإنجاز من عمليات التصحيح في أقرب وقت ،لعدم تخيب أمال الطلاب وأولياء الأمور والطالبات في تلك النتائج وعدم وجود ظلم لأى طالب منهم في تلك العملية .