تابع الآن كأس الملك سلمان مجانـًا على تردد قناة أون تايم سبورت 2023 ON Time Sports

تزايدت نسب المشاهدة على قناة أون تايم سبورت 2023 ،وذلك من قبل عشاق كرة القدم والرياضة حيث تعد قناة أون تايم سبورت واحد من أهم القنوات الرياضية التي تنقل مباريات الدوري المصري ،وتقوم بتقديم البرامج من خلال استضافة مجموعة محترفة من الصحفيين والإعلاميين وأيضا اللاعبين الذين يتحدثون عن احداث تخص المباريات ،كما أن البرامج التي تقدمها قناة أون تايم سبورت 2023 تمتلك مجموعة هائلة من المعلقين الكبار تشمل مدحت شلبي ،محمد الكوليني وغيرهم من المعلقين ،ومن خلال متابعتكم معنا سنعرض لكم كافة التفاصيل كل ذلك من أجل متابعي قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

هناك ثلاث قنوات تابعة لقناة اون تايم سبورت جميعها لا تقل أهمية عن الأخرى ،تردد أون تايم سبورت 2023

القمر الصناعي هو: نايل سات.

التردد الجديد هو :١١٨٦١.

الاستقطاب هو :رأسي.

الجودة هي: HD.

معدل الترميز هو:٢٧٥٠٠.

معامل التصحيح هو:٥/٦.

تردد قناة أون تايم سبورت الثانية ٢٠٢٣

القمر الصناعي يشمل: نايل سات.

التردد الجديد يشمل : ١١٨٦١.

الاستقطاب يكون : عمودي.

معدل الترميز يشمل : ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ يشمل : ٤/٣.

تردد قناه أون تايم سبورت الثالثة ٢٠٢٣

القمر الصناعي يكون : نايل سات .

التردد الجديد يكون :١١٨٦١.

معامل تصحيح الخطأ يكون 4/3.

الاستقطاب يكون: Vعمودي.

الخطوات الواجب توافرها لضبط تردد قناة أون تايم سبورت 2023