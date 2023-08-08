هنا اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 اغسطس 2023 اسعار البيع والشراء لجميع العيارات وسعر جنيه الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 اغسطس شهد سعر الذهب هبوط تام في الأمس يوم الأثنين وقد لاحظ العديد أنه قد يكون هناك استقرار بشكل ملحوظ، وهناك ترقب في أسواق الذهب لكي يصدر تقرير لتضخم داخل الولايات المتحدة، والذي سيصدر لهذا الأسبوع وقد يمثل انتعاش السوق القوي هذا العام، مما قد يؤثر على مسار رفع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 اغسطس

وصلت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 اغسطس إلى الأسعار التالية:

قد يصل الجرام عيار 24 إلى 2457 جنيه مصري.

يصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيه مصري.

يصل الجرام عيار 18 إلى 1843 جنيه مصري.

يصل سعر الذهب عيار 14 إلى 1433 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء شراء من الشخص

يمكن شراء الذهب من المستهلك وتكون الأسعار كما يلي:

قد يصل الجرام عيار 24 إلى 2451 جنيه مصري.

يصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2145 جنيه مصري.

يصل الجرام عيار 18 إلى 1838 جنيه مصري.

يصل سعر الذهب عيار 14 إلى 1430 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب يوم الثلاثاء

بعد أن عرضنا اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 اغسطس نوضح لكم سعر الجنيه الذهب وهو كالاتي: