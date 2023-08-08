تم اعلان نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 الدور الاول جميع المحافظات العراقية عبر وزارة التربية “الاسم + المحافظة”

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط في منتصف شهر يوليو الماضي، أصدرت الوزارة قرارًا بفتح فترة التسجيل للاعتراضات على نتائج الدور الأول للعام 2023. هذا القرار تم اتخاذه بعد الإعلان المباشر للنتائج في جميع مناطق العراق. وأوضحت وزارة التربية العراقية أنه يمكن للطلاب تقديم طلبات الاعتراض عبر مديريات التربية في جميع المحافظات. وتجهز الوزارة حاليًا لإعلان نتائج الاعتراضات على نتائج الصف الثالث المتوسط، وأكدت أنه سيتم نشر جميع النتائج عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط

أعلنت وزارة التربية العراقية عن آلية تقديم الاعتراضات على نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2023. وبموجب هذه الآلية، يقوم الطلاب بزيارة مدرستهم والتواصل مع ممثل من إدارة المدرسة لتقديم الاعتراض. يتطلب التقديم دفع رسوم تناسبية لكل مادة دراسية يتم الاعتراض على نتائج اعتراضات الثالث متوسط، ويتم ملء استمارة خاصة بتفاصيل الاعتراض. بعد ذلك، ستقوم المديرية العامة للتربية التابعة للطالب بدراسة الاعتراض واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لتوجيهات وزارة التربية العراقية.

كيفية الحصول على نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن آلية الحصول على نتائج اعتراضات الثالث متوسط للعام الدراسي 2023 بمجرد استكمالها، يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائج اعتراضاتهم من خلال الخطوات التالية: