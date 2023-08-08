موقع results.mlazemna استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول موقع وزارة التربية العراقية الرسمي ونتائجنا

أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق على أن موقعها الرسمي هو الرابط المحدد للاستعلام والحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا، ولهذا يزداد البحث عنها من قبل أولياء الأمور عبر مختلف المواقع، ولذلك ترقب نتائج طلابها خلال تلك المرحلة، ويرجى من الجميع الالتزام بالمواقع الرسمية المحددة للحصول على النتائج والتأكد من تحديثات الوزارة لتجنب تداول الاشاعات وتسهيل الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.

استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023

ووفقًا لتصريحات الدكتور فلاح محمود قيس وكيل وزارة التربية والتعليم حيث كان من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع ناجح خلال 15 يومًا من اكتمال الاختبارات، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في النصف الأول من شهر أغسطس 2023 وقد نبه الوكيل أولياء الأمور بأنه يجب البحث عن النتائج عبر المواقع الرسمية للتأكد من الدقة والموثوقية، وبعد اكتمال أعمال التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات، ستتم اعتماد النتائج رسميًا ومن ثم رفعها على المواقع الرسمية، وسيكون جميع الطلاب قادرين على الحصول على نتائجهم بالتفصيل بواسطة رقم جلوسهم بكل سهولة ويسر، ويتمنى الجميع أن تكون النتائج مبشرة وملبية لتطلعات الطلاب وأولياء الأمور.

موقع نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

إن الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 بغداد وكل المحافظات يتم عن طريق مجموعة من الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي .

انتقل إلى قسم النتائج من خلال موقع “نتائجنا “.

حدد نتيجة المرحلة المراد الاستعلام عنها.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

اضغط على “تحميل نتيجة المحافظة”.

حمل ملف نتيجة المدرسة التي يدرس فيها الطالب.

ابحث عن اسم الطالب ورقم جلوسه في الكشوفات المعروضة.

بهذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج بسهولة ويسر، وتمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.