نتائج الثالث متوسط 2023 دور ثاني نتائجنا عبر موقع وزارة التربية العراقية https://epedu.gov.iq

يهتم جميع الطلاب خلال هذه الفترة وأولياء الأمور بالنتائج المتعلقة بالصف الثالث المتوسط بالعراق، ورابط الاستعلام الخاص بالنتيجة والاعتراضات على النتائج، ولا سيما بعد انتهاء الطلاب من تأدية الاختبارات منذ وقت قريب، كما أن وزارة التربيه العراقية قد أصدرت بيان وضحت فيه بأن عمليات التصحيح والمراجعة مستمرة بجميع الكنترولات في العراق، ولذلك هذه الفتره الجميع يقوم بالاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 دور ثاني موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط 2023 دور ثاني

أعداد كبيرة من الطلاب الآن الذين انتهوا من تأدية الاختبارات للصف الثالث المتوسط يبحثون عن النتائج، فهي مرحلة تعليمية هامة يستعد لها الطلاب بالشكل الكافي، ويتمنوا أن يحصلوا على درجات عالية، كما أن وزارة التربية في العراق قامت بالإعلان عن الأسماء المتعلقة بالدور الثاني الطلاب الذين من المفترض أن تظهر بالفترة المقبلة، ولقد أشارت الوزارة بأنها تتيح النتائج عقب الانتهاء من عمليات التصحيح بنسبة كبيرة، ولم يتبقى سوى القليل وترفع النتائج على الموقع، وبإمكان جميع الطلاب بعد ذلك أن يحصلوا عليها دون أن يحتاج لأن يذهب للمدارس أو يبحثوا عنها بالطرق الصعبة المعروفة قديماً، كما أن نسبة النجاح الأولية أصبحت مبشرة للغاية، ووفقاً لتصريحات وزير التعليم قد وصلت حتى 95% في جميع المواد التي لا تضاف للمجموعة، وبنسبة قدرها 85% للمواد التي تضاف للمجموع، وجديرًا بالذكر أن نتائج الدور الأول ظهرت واليك برنت تأكيد:

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 دور ثاني

موقع وزارة التربية العراقية يقوم بعرض النتائج المتعلقة بالطلاب بشكل إلكتروني عبر ضغطة، وبإمكانك أن تعرفها إن كنت تستخدم جهاز الحاسوب أو حتى الهاتف المحمول عبر الدخول للموقع وتسجيل جميع البيانات المطلوبة، وإليكم طريقة استخراج النتائج المتعلقة بالصف الثالث المتوسط وهي كالآتي: