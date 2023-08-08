“Batoot Kids” تردد قناة بطوط الجديد 2023 نايل سات لمتابعة أقوى أفلام الكرتون المدبلجة على مدار اليوم

تزداد معدلات البحث عن تردد قناة بطوط الجديد 2023 خلال الآونة الاخيرة، وذلك لأنها تعد من أهم القنوات المُخصّصة لتقديم محتوى هادف للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون المميزة والمحببة للأطفال من سن 3 إلى 14 عامًا، إلى جانب الأفلام، وتقدم أيضًا برامج وأناشيد تعليمية هادفة، بالإضافة إلى ذلك، أنها تتميز بجودة عالية للصوت والصورة، مما جعلها تُعتبر من أفضل القنوات الترفيهية التي يمكن الاستمتاع بها في أي وقت على مدار اليوم وذلك بعد توقفها لفترة طويلة، ولهذا بحث الكثيرون عن تردد الجديد لضبطها على أجهزة الاستقبال والتمتع بها من جديد.

تردد قناة بطوط الجديد 2023

في ضوء حديثنا عن تردد قناة بطوط الجديد 2023، الجدير بالذكر أنها تعتبر من أفضل القنوات المحببة للأطفال، حيث تهدف إلى تعليمهم الحروف والأرقام والعديد من المعلومات والقيم المهمة من خلال برامج وأناشيد ممتعة، لذلك، نقدم لكم أحدث تردد كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد : 11594.

معدل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: رأسي.

معامل التصحيح: ⅚.

يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على هذا التردد للاستمتاع ببرامج وأناشيد قناة بطوط التعليمية والترفيهية للأطفال.

كيفية ضبط تردد قناة بطوط الجديد 2023

يمكن ضبط تردد قناة بطوط الجديد 2023 على جهاز الاستقبال بسهولة دون الحاجة لفني متخصص، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة في جهاز الاستقبال.

اختر كلمة “التركيب” من القائمة الرئيسية.

اختر إعدادات هوائية واختر القمر الصناعي النايل سات.

اختر كلمة “التردد” الموجودة على الشاشة.

أضف التردد الجديد لقناة ومعدل الاستقطاب والترميز، وأيضًا معامل تصحيح الخطأ.

قم بعمل بحث للجهاز.

بعد ظهور القناة على الشاشة، اضغط على كلمة “الحفظ”.

بهذه الطريقة، يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة القناة ومتابعة برامجها وأناشيدها في أي وقت.