كشوف pdf.. نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 عبر موقع نتائجنا mlazemna الدور الاول في البصرة وديالي والكرخ وعموم المحافظات

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023، مازال الالاف الطلاب يتابعون باهتمام أي اخبار متعلقة حول نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 التي طال انتظارها بشكل ملحوظ، خاصة وأن نتائج السادس الاعدادي 2023 تعد محطة مهمة في مشوار الطالب التعليمي وفي حالة اجتيازها يكون الطالب مؤهل للالتحاق بالمرحلة الجامعية، وقد كشفت وزارة التربية العراقية عن اقتراب ظهور نتائج 6 اعدادي العراق خاصة بعد اكتمال التصحيح، ولذا نقدم لكم رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 عبر موقع نتائجنا، فتابعونا.

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023

من المتوقع أن تعلن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 قريبا خلال أيام من الآن، على الرغم من أن وزارة التربية العراقية حتى الآن لم تحدد موعد رسمي للكشف عنها على مستوى المحافظات في كافة المدارس، علما بأن السيد الوزير قد أعلن أن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2023 ستظهر قبل حلول منتصف الشهر الجاري بعد اكتمال أعمال التدقيق واعداد كشوف بأسماء الراسبين والناجحين، على أن يتم اعتماد النتيجة خلال مؤتمر صحفي، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات خلال الفترة الاخيرة وذلك لطلاب العلمي والأدبي، لتبدأ على الفور أعمال التصحيح التي أسفرت عن نسبة نجاح جيدة جدا، واليكم طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم عبر موقع نتائجنا:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية، واختر منه نتائج الطلاب.

اختر نتائج السادس الاعدادي 2023.

قم باختيار المحافظة التابع لها الطالب.

قم بالضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجوار المحافظة.

خلال لحظات سيتم تنزيل كشوف pdf على جهازك.

قم بفتح الملف وابحث عن اسمك ودرجاتك.

لينك نتائج السادس الاعدادي 2023

ومن المقرر أن يتم طرح النتيجة عبر لينك نتائج السادس الاعدادي 2023 قريبا بعد الاعلان عن انتهاء أعمال التدقيق في كافة الكنترولات ومن المقرر أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم العاشر من شهر اغسطس الجاري، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فورا.