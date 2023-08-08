تحديث الإزالة في جدة.. وجدول الإزالة في جدة الجديد وفقًا لتحديد الأمانة العامة السعودية

تسعى الحكومة السعودية في تطوير كافة المناطق العشوائية المتواجدة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية نظرًا لأنها تفتقر للخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، فهي قامت بإعداد عدة لجان في كل محافظات لدراسة الأماكن العشوائية والعمل على وضع خطة تطويريه لتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول تحديث الإزالة في جدة.

جدول الإزالة في جدة الجديد

هناك العديد من المناطق العشوائية التي يجب إزالتها نظرًا لأنها تفتقر الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين، حيث تسعى المملكة في تقديم يد العون للجميع وتسعى أيضًا بحلول 2030 في تطوير كافة المناطق العشوائية في مختلف مدنها، وجاء جدول الإزالة على النحو التالي:

المستندات المطلوبة للتقديم على تعويضات الهدد

أوضحت الأمانة العامة المستندات والأوراق المطلوبة التي يجب على الشخص تقديمها للحصول على تعويض عن الهدد، وجاءت الأوراق على النحو التالي وهي:

يجب تقديم الهوية الوطنية للمالك بالإضافة إلى صورة من صك المبنى.

يلزم تقديم كافة الأوراق المطلوبة الخاصة بالمبنى.

صورة فوتوغرافية للمبنى وأيضًا تقديم فاتورة الكهرباء للمبنى.

هل يوجد تعويضات عن الهدد؟

هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن هل توجد تعويضات عن الهدد الذي تقوم به الأمانة العامة بجدة حيث يرغب الأشخاص في معرفة هذا الأمر، وتجدر الإشارة إلى أن الجهة المسؤولة نوهت إلى ضرورة تقديم المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتمكنون من الحصول على التعويضات بالإضافة إلى ضرورة التوجه إلى الرابط الرسمي الخاص بالأمانة العامة بشكل مباشر ورفع المستندات والأوراق في حال استيفاء الشروط اللازمة.