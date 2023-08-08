زيادة الرعاية الاجتماعية في العراق تُثير غضب المواطنين وأول رد حاسم من وزارة العمل

زيادة الرعاية الاجتماعية في العراق أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، يوم الأحد، عدم وجود أي تعديل في الأجور للفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي، بينما أشارت إلى انضمام 600 ألف أسرة جديدة إلى قائمة المستفيدين بموجب قانون الميزانية، في مقابلة خاصة مع الصحافة أكد النائب أمير المعموري، عضو اللجنة البرلمانية المعنية.

زيادة الرعاية الاجتماعية في العراق

أنّ “التشريع المالي الذي تم المصادقة عليه في جلسة البرلمان لم يتضمن أي تغيير في الأجور المخصصة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي”، زيادة الرعاية الاجتماعية في العراق وفيما يتعلق بتوسيع رقعة المستفيدين، أوضح المعموري أنّ “التعديلات تنص على شمول 600 ألف أسرة جديدة بالدعم الاجتماعي، وتوضّح الإجراءات والتوجيهات التي ستتخذها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ هذا القرار”.

وبخصوص المشمولين بالزيادات الراتبية، أوضح المعموري أنّ “التعديلات الجديدة للقانون لم تشمل أي تغيير في الأجور، ولاحظ أنّ قانون الحماية الاجتماعية الصادر في عام 2014 قد تضمّن في نصوصه بندًا يشير إلى زيادة الرواتب للمستفيدين، لكنّ هذه الزيادة لم تُنفّذ حتى الآن”.

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