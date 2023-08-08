تردد قناة الشارقة الرياضية HD نايل سات لمشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بدون تشفير

يهتم الكثير من مشجعي كرة القدم بالتعرف على تردد قناة الشارقة الرياضية الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام اليوم في كأس خوان غامبر ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة الشارقة الرياضية HD نايل سات.

مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم

يحل نادي توتنهام الإنجليزي ضيفًا على ملعب ستاد لويس كومبانيس وذلك لمواجهة الفريق العظيم برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس الجاري ضمن في بطولة كأس خوان غامبر 2023 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، البحرين، الأردن، اليمن، سوريا، العراق، وفي تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، وتمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

اهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام

تردد قناة الشارقة الرياضية على نايل سات

تردد القناة : 11862.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: افقي.

جودة القناة: اتش دي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة Barça TV

التردد: 10758

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 22000

تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الكويت الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11678

معدل الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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تشكيل برشلونة أمام توتنهام

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو – كوندي – كريستنسن – بالدي.

خط الوسط: دي يونج – روميو- جوندوجان – بيدري.

الهجوم: عثمان ديمبيلي – ليفاندوفسكي.

تشكيل توتنهام أمام برشلونة