الساعه كم ينزل حساب المواطن في الراجحي وبالبنوك هذا الشهر 1445 بعد ظهور أهلية الدفعة 69 أغسطس؟

أجابت وزارة الموارد عن السؤال الذي يتم طرحه كل شهر، وهو الساعه كم ينزل حساب المواطن في البنوك على الرغم من أن الوزارة دائمًا ما تقوم بصرف الراتب بنفس الموعد شهريًا، ولكن المواطنين أحيانًا يتأخر عنهم الصرف يوم أو يتقدم يوم، وقد يكون هناك مواعيد مختلفة للبنوك، ولذلك يتساءلوا عن ذلك، وخلال هذا الشهر حساب المواطن سيكون في موعده ومن خلالنا يمكن الإطلاع على ذلك.

الساعه كم ينزل حساب المواطن في البنوك

حساب المواطن من أنواع الدعم التي لها يومًا ثابتًا في الشهر الميلادي، وقامت بتحديد وزارة الموارد ومن حق كافة المستحقين أن يصرفوا هذا الدعم، بدءًا من الخميس العاشر من شهر أغسطس منتصف الليل إلى أن ينتهي اليوم.

تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

برنامج حساب المواطن قام بتوفير إمكانية للاعتراض على الأهلية الخاصة بالدعم، وذلك إن لم يتم قبولهم ويكون الشخص أمامه فرصة للحصول على الدعم، وإليكم طريقة تقديم الاعتراض وهي كالآتي: