تردد القنوات الناقلة للدوري السعودي مجانًا 2023

مع اقتراب بث الدوري السعودي بموسمه الجديد يبحث عشاق الكرة في كل مكان عن القنوات الناقلة للدوري السعودي مجاناً، ويعتبر دوري روشن السعودي أحد أقوى البطولات السعودية حيث حظيت هذه البطولة بعدد كبير من المشاهدات خلال المواسم السابقة، وسوف نقوم بعرض العديد من التفاصيل التي تهم عشاق الكرة ومنها موعد بداية الدوري الجديد على النحو التالي.

القنوات الناقلة للدوري السعودي مجانًا

تعتبر مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري الوحيد لكافة مباريات الدوري السعودي، مع العلم أن باقة قنوات ssc مملوكة للشركة الرياضية السعودية والتي تمتلك حقوق بث كافة البطولات والمنافسات السعودية، بالإضافة إلى العديد من البطولات العربية والعالمية المختلفة.

تردد القنوات المجانية الناقلة للدوري السعودي

بإمكانكم متابعة قناة ssc مجاناً على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد المذكور على النحو التالي:

يمكن مشاهدة الدوري السعودي على تردد 12523، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500 ،ومعامل تصحيح خطأ ⅚.

الأندية المشاركة في الدوري السعودي 2024

لأول مرة في تاريخ كرة القدم السعودية تم الإعلان عن توسعة عدد الأندية المشاركة في بطولة الدوري السعودي الجديد، ويتكون الموسم الجديد من عدد 18 فريقاً.

والجدير بالذكر أن الفرق المشاركة في الموسم المقبل تتميز بتنوعها من حيث المناطق والمدن، وتحتوي على عدد من الأندية الكبيرة والتي لها تاريخ عريق وقاعدة جماهرية كبيرة، وخاصة بعد انضمام عمالقة كرة القدم حول العالم إلى الدوري السعودي ومن هذه الأندية مايلي: