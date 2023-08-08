الموارد البشرية تعلن موعد صرف الدفعة 69 من حساب المواطن .. وهل تم تبكير الصرف

يبحث الكثير من المستفيدين عن موعد صرف الدفعة 69 كما انه يتم بدء صرف مستحقات دفعة شهر أغسطس للمستفيدين التي تتوافر بهم الشروط، ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد صرف الدفعة 69 من حساب المواطن.

موعد صرف الدفعة 69 من حساب المواطن

سوف يتم صرف الدفعة لشهر أغسطس كما انه يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ويمكن ان يتعارض مع عطلة رسمية، في هذه الحالة يتم تأجيل أو تقديم موعد الصرف كما انه يتم صرف مستحقات الدفعة 69 لشهر أغسطس في حسابات المستفيدين كما انه لم يتم الإعلان عن صرف الدعم الاضافي ويتم الصرف خلال شهر يوليو وفقا لأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين ويتم تمديد الزيادة الملكية لمدة 4 أشهر وكان اخر موعد للصرف هو شهر يوليو، وينتظر الكثير أمر ملكي جديد لتمديد صرف الزيادة كما انه لم يتم صدوره الدعم وسيتم الإعلان عن أي تمديد للزيادة.

مبلغ دعم حساب المواطن قبل الزيادة الملكية

يتم الحصول على دعم استحقاق عائل الأسرة 417 ريال سعودي.

يحصل على الفرد المتابع الذي يبلغ من العمر أكثر من 18 عامًا سعره هو 209 ريال سعودي.

ما هي شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

صرحت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية على بعض من الشروط للتسجيل في هذا البرنامج ومنها.