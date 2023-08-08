ترددات القنوات.. استقبال تردد قناة وناسة الجديد للأطفال عبر النايل سات وأهم مميزات القناة

أصبحت قناة وناسه للأطفال من بين أكبر وأبرز القنوات التلفزيونية التي تقوم على نقل العديد من البرامج المختلفة التي تتناسب مع العديد من الأعمار، حيث إنها تمزج إلى حد كبير بين البرامج الكرتونية الرائعة، وكذلك الأغاني المسلية للأطفال والتعليمية، لهذا يسعى الكثير من الأشخاص للبحث عن تردد القناة على القمر الصناعي، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

استقبال تردد قناة وناسه للأطفال 2023

تم إنشاء قناة وناسه في شهر يوليو من عام 2007، حيث إنها تقوم على نقل العديد من البرامج الكرتونية وأغاني الأطفال المختلفة، فضلاً عن إقامتها للعديد من الحفلات، ليكون أبرز ما تم تقديمه من خلالها مؤخرًا حفله للمطرب راشد الماجد، وفي البداية كانت القناة تقوم بإذاعة برامجها على اليوتيوب، ثم استطاعات من خلال جذبها لعدد كبير من الجماهير، لتقوم حينها بشراء بث مباشر على التلفزيون الرسمي، ليبحث الكثير من الجماهير عن التردد الأخير للقناة.

تردد قناة وناسة للأطفال

يتمثل تردد قناة وناسة للأطفال عبر القمر الصناعي وفقًا لما يلي:-

التردد هو 11559.

بينما القمر الصناعي يتمثل في النايل سات.

في حين أن معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

مميزات قناة وناسة للأطفال

من أهم المميزات التي تقدمها قناة وناسة للأطفال هي كتالي:-