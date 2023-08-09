“الاسم والمحافظة” استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 دور ثاني موقع نتائجنا وزاري pdf الان

نتائج الثالث متوسط 2023 دور ثاني، ناشد أولياء الأمور والطلاب الذين يدرسون في الصف الثالث المتوسط وزير التربية بإتاحة فرصة للراسبين لأداء امتحانات الدور الثاني، خصوصًا بعد إضافة مادة الاجتماعيات إلى الامتحانات العامة وتحويلها إلى 7 مواد، وقد استجابت وزارة التربية لهذا الطلب وأعلنت أن الطلاب الراسبين في الصف الثالث المتوسط سيكون لديهم فرصة لاداء امتحانات الدور الثاني، وذلك بشكل مكمل مع إمكانية اجتياز ٣ دروس فقط.

موعد امتحانات الثالث متوسط 2023 دور ثاني

وفيما يخص مواعيد الامتحانات، قد تم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثالث المتوسط في العراق يوم 21 أغسطس لعام 2023، حيث سيكون بإمكان الطلاب البدء في أداء الامتحانات ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا بتوقيت مدينة بغداد، بغض النظر عما إذا كانوا داخل أو خارج العراق وستظهر نتائج الثالث متوسط 2023 دور ثاني بمجرد الانتهاء من أداء الاختبارات وتصحيحها على أكمل وجه، وسيستمر هذا الجدول حتى يوم 29 أغسطس، إضافةً إلى ذلك، سيبدأ طلاب الصف السادس الابتدائي في أداء امتحاناتهم ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الثاني العراق 2023

تقترب وزارة التربية والتعليم في العراق من إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 دور ثاني، حيث يترقب العديد من الطلاب والطالبات هذا الإعلان بفارغ الصبر، سوف نستعرض الآن الخطوات التي يمكن اتخاذها للاستعلام عن النتائج، وذلك نظرًا لتوقع توفر النتائج على الموقع الرسمي في الساعات القادمة: