السن المطلوب لإضافة المواليد على بطاقة التموين + هذه هي الفئات التي يحق لها اضافتهم.. ممكن تكون واحد منهم

بدأت وزارة التموين في تلقي طلبات المواطنين حول السن المطلوب لإضافة المواليد على بطاقة التموين، حيث أتاحت الوزارة إمكانية التقديم عليها خلال بوابة مصر الرقمية وشددت على مكاتب التموين داخل المحافظات استقبال طلبات إضافة الأبناء على البطاقة طبقا للفئات التي حددتها، وتقدم اليكم الشروط اللازمة لإضافة المواليد وطريقة التسجيل إلكترونيًا عبر سطور المقال.

السن المطلوب لإضافة المواليد على بطاقة التموين

أوضحت الوزارة في بيان رسمي لها أنه يحق تقديم طلب واحد من أجل إضافة المواليد وذلك وفق شروط معينة وفي حالة وجود أكثر من طلب يعتبر لاغيا ويتم حذف جميع الطلبات، ولقد حددت الشروط لقبول المواليد الجدد على بطاقة التموين وهي:

عدد الأفراد المقيدين على البطاقة هو 4 أشخاص (الأب، الأم، 2 من الأبناء).

إذا كان من الفئات محدودة الدخل أي يقل الدخل الشهري لصاحب البطاقة عن 3000 جنيه.

يجب أن يزيد عمر الابن عن 4 أعوام.

تقديم طلب لاضافة المواليد داخل مكاتب التموين مع إحضار المستندات المطلوبة.

كما حددت الوزارة أربع فئات التي يتم فيها قبول طلبات إضافة المواليد على البطاقة وهي:

حالات معاش تكافل وكرامة، وكذلك معاشات التضامن الاجتماعي.

طلبات أسر الشهداء.

المواطنون حاملين كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الأسر البديلة.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على البطاقات التموينية

من ضمن الشروط التي وضعتها الوزارة تقديم المستندات إلى مكتب التموين وهي:

صورة بطاقة التموين.

صور شهادات الميلاد والرقم القومي للأفراد المتواجدين على البطاقة، وكذلك للشخص المراد إضافته.

صورة من معاش تكافل وكرامة أو كارت الخدمات المتكاملة.

استمارة أداء الخدمة وإقرار من مكتب التموين.

أسر الشهداء يجب إحضار مستند شهادة الأب.

خطوات تسجيل المواليد على بطاقة التموين

يتساءل المواطن عن السن المطلوب لإضافة المواليد على بطاقة التموين وطريقة التسجيل إلكترونيًا: