قرار بـ رفع سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة يُدخل البهجة على الموظف.. هذا هو موعد التطبيق

لقد أجرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعديلات حول رفع سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعدما تم رفع سن التقاعد إلى 65 عاما وذلك وفق قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، حيث توجد فيه ضوابط حول تحديد سن المعاش الجديد وشروط المعاش المبكر، ولذلك بدأت تزداد تساؤلات المواطنين حول ذلك وهذا ما نقدمه اليكم متابعي موقعنا.

رفع سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

طبقا لقانون العمل فإنه في الوقت الحالي سن التقاعد للموظف العامل بالقطاعات الحكومية هو 60 عاما ومن المتوقع رفع سن المعاش ليكون 65 عاما في سنة 2040، ولقد وضع القانون خطة شاملة وذلك لمعالجة عجز صرف المعاشات والتي تسبب مشكلات للموازنة العامة للدولة حيث جاءت على النحو التالي:

سن المعاش 61 عاما بحلول يوليو 2032.

رفع سن التقاعد إلى 62 عاما في يوليو 2034.

سن المعاش يكون 63 عاما في يوليو 2036.

رفع التقاعد إلى 64 عاما بحلول يوليو 2038.

ثم 65 سنة في يوليو 2040.

كما حدد أيضا القانون الفئات المستحقة للمعاش بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد وهي:

الموظفون في القطاع الحكومي بعد بلوغ سن التقاعد. الابنة إذا كانت غير متزوجة. الابن إذا كان أقل من 21 عامًا ويستثني من ذلك طالب العلم حتى بلوغه 26 سنة أو إذا كان عاجزا عن العمل. الأرمل أو الارملة بشرط عدم الزواج مرة أخرى. الاخوات او الاخوة بشرط إذا كان المؤمن عليه هو العائل الوحيد.

مكافأة نهاية الخدمة بعد سن التقاعد

حدد قانون العمل باستحقاق العامل بعد بلوغه سن 60 عاما مكافأة عن مدة العمل بواقع راتب نصف شهر في كل سنة من السنوات الخمس الأولي، وراتب شهر عن السنوات التالية حتى بلوغ سن المعاش وفقا لأحكام تأمين العجز والوفاة والشيخوخة، ويتم احتساب المكافأة على آخر أجر يتقاضاه العامل كما تصرف في حالة استحقاقها للوفاة كما جاء في قانون التأمين الاجتماعي.