لينك تسجيل نظام نور رياض أطفال 1445 المستوي الثاني noor moe gov sa | كيف اسجل طفلي في روضة حكومية؟

تسجيل نظام نور رياض أطفال 1445، مع أسئلة وتساؤلات الآباء والأمهات في المملكة العربية السعودية حول موعد انتهاء فترة التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال، حيث يتمحور اهتمامهم حول عملية تقديم طلابهم للروضة عبر منصة نور 1445، حيث تعتبر هذه الخطوة من الخطوات الحيوية في مسيرة تعليم أطفالهم، يُظهر العديد منهم اهتمامًا بمعرفة خطوات التسجيل في منظومة نور للعام الدراسي المقبل.

موعد فتح تسجيل نظام نور رياض أطفال

بداية مرحلة تسجيل نظام نور رياض أطفال لعام 1445 هجرياً ستكون في يوم 1 من شهر ذي القعدة 1444 هجرياً، وهذا هو الوقت الذي قررته وزارة التعليم السعودية بشكل خاص لاستقبال طلبات القبول، إضافة إلى ذلك، تخطط الوزارة أيضاً لفتح أبواب التسجيل في الروضات الحكومية للعام 1445 في نفس هذا التوقيت، ولاحقاً، سيتم تحديد موعد انتهاء فترة التسجيل للروضة 1445 بواسطة وزارة التعليم السعودية.

القبول في رياض الاطفال 1445/ 2023

حددت وزارة التعليم بتواريخ تسجيل نظام نور رياض أطفال في المستويات المختلفة للسنة الدراسية القادمة 1445، إذا كنت ترغب في التعرف على تلك التواريخ، يُمكنك ذلك من خلال النقاط التالية:

المستوى الأول (للروضات الأهلية والعالمية فقط): تاريخ بداية القبول هو 6 صفر 1441هـ، ويستمر حتى 5 صفر 1442هـ.

المستوى الثاني: تبدأ فترة القبول في هذا المستوى من 6 جمادي الأولى 1440هـ، وتنتهي في 5 صفر 1441هـ.

المستوى الثالث: يمتد فترة القبول من 6 صفر 1439هـ حتى 5 جمادي الأولى 1440هـ.

التسجيل في جميع رياض الأطفال يعطى الأفضلية للطلاب في المستوى الثالث والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات، أما لطلاب المستوى الثاني والذين يبلغون من العمر ما بين 4 و5 سنوات، فسيتم حالياً تسجيلهم على لائحة الانتظار، وسيتم قبولهم فقط إذا أتيحت مقاعد شاغرة بعد إكمال تسجيل جميع طلاب المستوى الثالث.

رابط التسجيل في رياض الاطفال نظام نور

في حالة عدم توفر ولي الأمر على حساب في منصة نور، يمكنه إنشاء حساب جديد بسهولة، يتم ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية: