مجزرة للدولار الأمريكي في السوق السوداء بعد تصريح الفيدرالي | سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم 8-8-2023

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، سعر الدولار الآن ، بكام سعر الدولار اليوم، تم تسجيل العديد من التغيّرات في سعر الدولار في مصر مع بداية تعاملات الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، السوق السوداء، وشركات الصرافة المصرية، حيث ولذلك خصصنا لكم تقرير اليوك لرصد سعر الدولار في بنوك مصر لحظة بلحظة لمن يهتم ببيع وشراء الدولار الأمريكي والتعامل في العملة الصعبة، سواء كانوا مضاربين أو مستثمرين في العملة الخضراء، كما سنوفر لكم سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ أمام الجنيه في البنوك المصرية نوفره لكم متابعي البديل الاخباري من خلال خدمة بكام في البنك والتي من خلالها يمكنكم الاطلاع على جدول أسعار الدولار في بنوك مصر اليوم

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

في السوق الرسمية، استقرت العملة الأمريكية عند مستوياتها السابقة، بينما انخفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى أقل من 37.5 جنيه مقارنة بحوالي 40 جنيه في الأشهر السابقة، نظرًا لتراجع الطلب بشكل حاد بعد طرح شهادات الدولار في البنكين الأهلي ومصر، مما أدى إلى حدوث اضطراب للمتعاملين في السوق الموازي.

سعر الدولار اليوم بعد رفع المركزي أسعار الفائدة

في الاجتماع الخامس للجنة السياسية النقدية في البنك المركزي المصري، قررت اللجنة برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة للحد من التضخم، الذي وصل إلى 41% وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.