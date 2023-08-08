عاجل ورسميا.. الحكومة تعلن .. صرف 625 منحة شهرية للمواطنين + الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة، تهتم الحكومة المصرية بتقديم العديد من الخدمات والمنح للمواطنين، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم منحة من برنامج تكافل وكرامة، وهذا يأتي في إطار تنمية شبكات الرعاية الاجتماعية، وتستفيد منها حوالي 5.2 مليون أسرة، ويتم تقديم دعم نقدي بقيمة 625 جنيهًا شهريًا، بناءً على اهتمام البديل في تأمين خدمة شاملة للقُراء، نعلن لكم كل ما يتعلق بالطرق والتفاصيل للحصول على تسجيل في برنامج تكافل وكرامة لعام ٢٠٢٣، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

بطاقة الرقم القومي سارية.

تصوير قسيمة الزواج أو الطلاق.

قم بإلتقاط صور للشهادات الإلكترونية لجميع أفراد العائلة الذين أعمارهم دون 18 عامًا.

صورة بطاقة التموين المميكنة اذا وجدت.

سجل جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و ١٨ عامًا كطلاب مسجلين، بالإضافة إلى تسجيل الطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الجامعة كطلاب جامعيين مسجلين.

يتم الكشف في اللجان الطبية للتحقق من وجود أي عاهة في حالات الأمراض المستمرة.

الوثائق المهمة للأرامل

إحدى الوثائق المهمة للأرامل المنكوبة هي وثيقة وفاة الزوج أو الزوجة.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

تمثل الصورة شهادة سجن والدي الطفل.

كيفية الاستفسار عن الأهلية للحصول على معاش تكافل وكرامة.