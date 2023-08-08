اي الجمال ده أحلى خبر النهارده للمصريين .. الرئيس السيسي يأمر بصرف مبلغ مالي لمساعدة كل الحاصلين على المعاش.. شروط الحصول على المنحة المالية

شروط الحصول على المنحة المالية، تهدف مبادرة التكافل والكرامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تقديم الدعم للأسر المصرية، وخاصةً للأسر التي ليس لديها دخل كافٍ أو خدمات كافية، تسعى الحكومة إلى تنفيذ جميع القرارات التي يصدرها الرئيس، بما في ذلك المنح المالية والخدمات والمساعدات التي يتم تقديمها للأسر المعانة من ضيق الدخل وارتفاع الأسعار، يمكنكم العثور هنا على جميع المعلومات المتعلقة بالمنحة بقيمة ٦٥٠ جنيهًا.

ما هو المساعدة المالية التي تبلغ قيمتها ٦٢٥ جنيه لكل أسرة في برنامج تكافل وكرامة؟

صدرت وزارة التضامن الاجتماعي هذه المنحة لأكثر من خمسة ونصف مليون أسرة، وتُمنح المساعدة المالية وفقًا لبرنامج التكافل والكرامة، وتبلغ قيمتها 625 جنيهًا لكل أسرة تستوفي معايير.

شروط الحصول على المنحة